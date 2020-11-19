В тюменском селе пьяный молодой человек угнал скутер у знакомого. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть голышмановской полиции поступило сообщение от 32-летнего жителя села Медведево. Мужчина сообщил, что из ограды его дома неизвестный похитил принадлежащий ему скутер.

Оперативники установили личность и задержали подозреваемого в угоне. Им оказался ранее неоднократно судимый 19-летний односельчанин заявителя.

– В день происшествия подозреваемый совместно с потерпевшим распивал спиртные напитки. В разгар застолья злоумышленник, выйдя на улицу, увидел стоящий скутер и решил угнать его. Проехав несколько сотен метров, он бросил транспортное средство в кювет и покинул место преступления, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.