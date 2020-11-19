В Тюменской области работник автомойки похитил банковскую карту клиентки. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ишимской полиции поступило сообщение от 55-летней жительницы района о том, что неизвестные расплатились ее банковской картой в различных магазинах. Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что карту она потеряла. Сумма ущерба составила 2 800 рублей.

– Полицейские установили подозреваемого, им оказался ранее судимый ишимец 1965 года рождения. Злоумышленник пояснил, что он работает на автомойке. Во время уборки салона транспорта потерпевшей он обнаружил банковскую карту и похитил ее, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.