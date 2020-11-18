В Ишиме осудили бригадира, из-за которого погиб слесарь. Фото - pixabay.com.

В Ишимском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина, являясь бригадиром, допустил смерть своего подчиненного.

Перед трагедией слесарь на высоте ремонтировал котел нефтебензиновой цистерны. Однако необходимых средств индивидуальной защиты на нем не было. Начальник, который бы мог обеспечить работника всем необходимым, на месте отсутствовал. Он должен был пресечь выполнение таких опасных работ и проконтролировать их прекращение.

– Во время работы произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за чего ишимец упал на пол с высоты. Так как на нем не было страховочной привязи и каски, он получил тяжелые травмы и через непродолжительное время скончался на месте происшествия, – сообщили в ведомстве.

В судебном заседании бригадир свою вину не признал, дело было рассмотрено в общем порядке. Ишимским городским судом мужчину признали виновным в нарушении требований охраны труда. Его приговорили к лишению свободы условно.