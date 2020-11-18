«Невосполнимая потеря»: в Тюмени от коронавируса умерла учительница

В Тюмени от коронавируса умерла учительница. Фото - "Школа №5 города Тюмени" в ВК.

В Тюмени от коронавируса скончалась учитель русского языка и литературы средней школы № 5 Ольга Лыкова. Об этом сообщили в учебном заведении.

– Для нас стало уже привычным понятие «невосполнимая потеря», но Ольга Геннадьевна действительно потеря невосполнимая. Интеллигентная, добрая, с прекрасным чувством юмора, скромная и красивая, она не могла не нравиться ученикам и родителям, коллегам и друзьям, – рассказывают коллеги умершего педагога.

По словам учителей, Ольга Лыкова долгие годы была главой семьи, ее главной поддержкой и опорой. Как стало известно, десять дней назад, пока женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии, дома умерла ее мама.

Отметим, что на сегодняшний день в Тюменской области умерли уже 114 пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».