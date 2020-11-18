Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 ноября 2020 года увеличилось на 165 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 16 241 человек.

За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 179 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 991 998 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 387 летальных исходов, выздоровели 1 501 083 человека.

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