Тюменец, напугавший соседей, выплатил почти 400 тысяч рублей за моральный ущерб. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени мужчина, который пригрозил убийством своим соседям, выплатил пострадавшим сотни тысяч рублей в счет возмещения морального ущерба. Сам горожанин уже отбывает срок в колонии.

Инцидент произошел в прошлом году в одном из домов областной столицы. Семейная пара сделала замечание своему соседу по лестничной площадке, тот схватился за охотничье ружье и пригрозил им убийством. Испуганные супруги не смогли смириться с таким отношением и обратились в суд для возмещения морального вреда. Их иск был удовлетворен.

– Специалист установил местонахождение должника. Гражданин уже находился в исправительной колонии: ему присудили шесть лет лишения свободы. Несмотря на это, он обязан исполнить решение суда, выплатив моральный вред своим соседям в размере почти 400 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Сотрудник ведомства сделал запросы в регистрационные и банковские организации. ИК-1, в которой находится должник, в ответ перечислила с его личного расчетного счета всю сумму долга.