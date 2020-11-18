В тюменском ЖК «Кристалл» в октябре откроется новый детский сад

Фото: ГУС Тюменской области

Строительство семи детских садов в Тюменской области продолжается в рамках реализации нацпроекта «Демография». Один из них – детский сад в районе ЖК «Кристалл» в Тюмени площадью более 5 тысяч квадратных метров – возводят в ускоренном темпе.

Как сообщили в Главном управлении строительства региона, сейчас строители смонтировали панели стен первого этажа здания. В ноябре они планируют закончить монтаж всех трёх этажей здания. Благодаря новой технологии строительства, при которой готовые стеновые панели с остеклением и окраской доставляют с завода ЖБИ-3 на стройплощадку, высокие темпы строительства сохраняются.

В детском саду на 240 мест появятся три ясельные группы. Всего же в садике разместится 14 групп. Отметим, что контракт на строительство детского сада заключили летом 2020 года. Окончание работ запланировано на октябрь 2021 года.

Напомним, третий корпус детского сада № 141, который построили в микрорайоне Ямальский, открыли в сентябре 2020 года. Здесь будут заниматься дети от двух до семи лет. Объект возвели в сжатые сроки, буквально в течение года. Типовой панельный проект построили по примеру корпуса в микрорайоне Тура. Также стало известно, что до конца сентября аналогичное здание откроют на Войновке.