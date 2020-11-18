Тоболяк получил от собутыльника удар ножом в живот. Фото: Ольга Крыльцова

Ночью в дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от представителя областной больницы. Медик рассказал, что в одной из квартир, расположенных в 7-м микрорайоне, мужчину ударили ножом.

Прибывшие оперативники установили, что пострадавший распивал алкогольные напитки в компании товарищей. В ходе застолья между двумя мужчинами произошел конфликт. Тоболяк взял со стола нож и нанес потерпевшему удар в брюшную полость.

– 59-летний злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.