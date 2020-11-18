Депутаты Тюменской области проконтролировали реализацию нацпроектов социальной направленности

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Реализацию национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Культура», «Образование» на примере Нижнетавдинского района разобрали депутаты социального комитета Тюменской областной думы. Заседание проходило в формате видеоконференции.

Как пояснила глава комитета Ольга Швецова, в марте 2020 года парламентарии побывали в Ишиме и Ишимском районе, где оценили реализацию нацпроекта по повышению производительности труда. Осенью народные избранники планировали поехать в Нижнетавдинский район, чтобы на месте ознакомиться с мероприятиями, проводимыми в рамках реализации нацпроектов в муниципальных образованиях. Однако ввиду ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса было принято решение провести заседание в режиме онлайн.

– Этот формат позволил нам переговорить как с представителями муниципального образования, так и ответственными лицами областного правительства. Мы подробно обсудили ход выполнения четырех национальных проектов на территории Тюменской области. Это «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура»,– рассказала Ольга Шевцова.

Она отметила, что участники заседания озвучили существующие проблемы.

– Комитет эти вопросы возьмет на контроль, мы готовы совершенствовать нормативную базу и совместно с областным правительством двигаться к достижению показателей, поставленных национальными проектами, – подчеркнула глава комитета.

В целом комитет отметил эффективность работы исполнительных органов государственной власти Тюменской области и органов местного самоуправления Нижнетавдинского муниципального района. Депутаты также запланировали вернуться к рассмотрению этой темы в следующем году.