В центре Тюмени водитель «Форда» устроил массовую аварию. Фото - Lesya Patrusheva.

На пересечении улиц Холодильной и Котовского в Тюмени накануне, 17 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

– Столкнулись два автомобиля – Ford и Honda. По предварительным данным, водитель первой машины при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу двигавшейся во встречном направлении «Хонде», – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что после столкновения одна из иномарок отлетела на проезжавший мимо ВАЗ-2114. В результате дорожного инцидента пострадал 30-летний водитель «Хонды».