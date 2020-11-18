В Тюменской области почти на тысячу ВИЧ-инфицированных стало больше. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области за 10 месяцев 2020 года выявили 964 новых случая ВИЧ-инфекции. Всего же в регионе проживает 18 281 человек с таким диагнозом.

Как рассказала пресс-секретарь местного Центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева, почти 60% вновь заразившихся ВИЧ составляют люди от 30 до 45 лет, чуть более 15% – старше 50 лет. В 78,5% новых случаев тюменцы инфицировались ВИЧ половым путем и лишь в 19% – при употреблении наркотиков.

– Тюменская область участвовала во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» с 9 по 13 октября. Тогда свой ВИЧ-статус узнали около 400 жителей региона, у 11 из них тест оказался положительным, – добавили в региональном департаменте здравоохранения.

По словам замминистра здравоохранения Российской Федерации Олега Салагая, в каждом регионе России можно бесплатно сдать тест на ВИЧ. Он отметил, что сегодня знать свой ВИЧ-статус – это неотъемлемый элемент культуры каждого человека и ответственного отношения к своему здоровью.