Тюменцам рассказали, на каких маршрутах стало больше автобусов. Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени узнали, на каких маршрутах стало больше автобусов. Об этом рассказал директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

– С 26 октября пассажирский транспорт переведен на зимние графики движения, поэтому высвободились 70 автобусов. Их перераспределили на наиболее востребованные городские маршруты: 1, 2, 11, 14, 15, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 47, 49, 55, 60, 70, 85, 96, – сообщил Фролов.

По его словам, график движения автобусов и их количество, необходимое для обслуживания линии, определяются с учетом пассажиропотока и пожеланий самих горожан.

Кстати, в этом году позитивные изменения коснулись людей, проживающих в садовых обществах. Так, на маршруте № 36 «Центральный рынок – с/о «Лаванда» увеличили количество автобусов до шести единиц, маршрут № 140, следующий в с/о «Незабудка», организовали до остановки «Центральный рынок», при этом рейсов в будние дни стало больше, а на маршруте № 144 «Завод медоборудования – с/о «Яровское» также увеличили количество рейсов и автобусов большого класса.