Тюменцам расскажут, кто такие самозанятые и как открыть свое дело

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В Тюмени стартовал бесплатный видеокурс для желающих открыть свое дело или узнать больше о самозанятости. Как стать участником проекта и какие полезные навыки можно получить в ходе обучения, расскажут участники онлайн-встречи «Самозанятые: как тюменцам открыть свое дело». Дата встречи – 19 ноября в 11.00.

В круглом столе примут участие спикеры:

– Дмитрий Утьев – руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»;

– Мария Денисенко – руководитель Агентства вкусного маркетинга MЁD;

– Виктория Осипова – самозанятая, фуд-флорист.

В ходе встречи эксперты подробно ответят на самые актуальные вопросы, касающиеся самозанятости. Так, они подробно расскажут, кто такие самозанятые, как получить этот статус, кто это может сделать и что он дает. Особое внимание будет уделено мерам поддержки самозанятых в Тюменской области, а также особенностям налогового режима. Эксперты также дадут советы, как грамотно позиционировать и продвигать свои товары и услуги.

С начала 2020 года в Тюменской области зарегистрировано порядка 14 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Наибольшее число самозанятых зарегистрировано в сферах красоты и здоровья, грузовых и пассажирских перевозок, сдаче квартир в аренду, маркетинге и рекламе, репетиторстве, консультировании, а также в сфере создания изделий ручной работы.

СПРАВКА КП

Проект создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и при содействии регионального центра «Мой бизнес».