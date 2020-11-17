Правительство Тюменской области подписало соглашение с нефтесервисной компанией Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Baker Hughes в России и СНГ Елена Акольцева подписали соглашение, которое открывает новые перспективы сотрудничества нашего региона и технологической компании, представляющей решения в сфере энергетики.

Как отметил глава региона, правительство Тюменской области семь лет поддерживает компанию в реализации инвестиционных проектов. Он подчеркнул, что регион и дальше будет помогать предприятию в реализации планов по развитию производства в Тюменской области.

- Надеюсь, что мы были, есть и будем надежными партнерами, - заключил Александр Моор.

Президент компании Елена Акольцева выразила мнение, что подписанное соглашение поспособствует развитию промышленности Тюменской области и расширению сферы применения в российском топливно-энергетическом комплексе современных технологий.

- Уже в 2020 году в Тюменской области компанией будет локализован центр обслуживания буровых долот, - поделилась она планами.

Кроме того, на онлайн-встрече обсудили взаимодействие сторон по вопросам развития промышленной и научно-технической деятельности в Тюменской области. Александр Моор предложил Baker Hughes присоединиться к проекту по формированию межрегионального нефтепромышленного кластера.

- Он позволит получить полный технологический цикл - от научных разработок до их промышленного производства и внедрения. Объединит для решения общих целей предприятия из разных субъектов страны. Сейчас в кластере 45 участников из десяти регионов, - рассказал глава региона.

Елена Акольцева заверила, что вопрос о присоединении рассмотрят в ближайшее время.