Тюменцы активно благодарят врачей в рамках акции «Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19»

Спасибо, доктор!

Более 700 благодарностей за неделю в адрес медицинских работников поступило в рамках акции «Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19». Её инициатором стали представители регионального отделения ОНФ и общественного движения «Волонтёры-медики». Для того, чтобы все желающие передали тёплые слова сотрудникам больниц, поликлиник и моногоспиталей, активисты запустили сайт спасибодоктортмн.рф

В своих обращениях к медикам тюменцы отмечают, в каких тяжёлых условиях приходится работать врачам. Например, жительница Тюмени Нина Грицишена поблагодарила сотрудников госпиталя «Родник» за лечение мужа, Владимира. По её словам, когда он поступил в медучреждение, его состояние было тяжёлое.

– Две недели врачи, медсестры и санитарки помогали ему преодолеть это состояние, в результате чего муж пошел на поправку и сейчас уже выписался домой. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность людям, которые, рискуя своим здоровьем, спасают наших родных. Спасибо! – написала благодарная тюменка.

Выразить благодарность можно не только конкретному врачу, но и коллективу больницы, бригаде скорой помощи и другим. Все слова поддержки адресаты обязательно получат.