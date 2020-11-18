Погода на 18 ноября в Тюмени: стало теплей

В Тюмени стало теплей. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 18 ноября, вечером в Тюмени погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 7 градусов, днем – минус 5 – 7. Вечером столбики термометров покажут 8 – 11 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

18 ноября отмечается день памяти святых Галактиона и Епистимии. В прежние времена в этот день девушки молились о женихах и умоляли Всевышнего послать им хорошего мужа. В этот день прогноз погоды определяли так: если стелется туман – будет тепло, а если иней на деревьях – надо готовится к морозу. С этого времени начинают менять шубки зайцы-беляки, белки, ласки.