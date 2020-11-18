На Солнечном проезде в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 18 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении проездов Заречный и Солнечный, улицы Эрвье и Солнечного проезда, а также на проезде Солнечный в районе домов № 7 и № 27.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.