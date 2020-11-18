Тюменка украла выпавший из кармана телефон у знакомого, который ввязался в драку. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» поступило сообщение от 30-летнего жителя села Каскара о краже мобильного телефона. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Оказалось, что телефон похитила 39-летняя местная жительница.

В день происшествия в селе возник конфликт между двумя пьяными группами местных жителей. В потасовке у потерпевшего и выпал гаджет, который подобрала одна из очевидцев ссоры и передала его подозреваемой.

– Злоумышленница пояснила, что планировала вернуть телефон владельцу на следующий день, но потом решила присвоить его себе. Женщина свою вину признала и пояснила полицейским, что знала, кому принадлежит сотовый, но надеялась, что владелец смирится с потерей гаджета, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.