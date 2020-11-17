В центре Тюмени появится современный квартал, который приятно удивит горожан. Фото предоставлено "КП".

Квартал с закрытой территорией, гостевым лобби с кофе-поинтом и круглосуточной охраной скоро появится в центре города. Тюменский девелопер планирует изменить представление о комфорт-классе среди горожан.

Привычный комфорт-класс в недвижимости – это квартиры с высотой потолка не ниже 2,7 м, коммерцией на первых этажах и закрытый двор без машин. Однако строящийся Да.Квартал «Централь» от ПСК Дом девелопмент предлагает больше для своих жителей.

Начнем с того, что сам проект находится в центре города – в районе улицы Максима Горького. Большинство новых жилых комплексов в Тюмени строятся рядом с объездной. А новый квартал от ПСК Дом девелопмент позволит жить рядом с ресторанами, кафе и крупными ТРЦ. Благодаря этому шопинг станет доступным в любое время, без пробок и очередей.

При этом жильцам Да.Квартала «Централь» не придется выбирать между преимуществами центра и уютом загородной жизни. Рядом находятся зеленые зоны: Александровский сад и сквер имени Петра Потапова. При строительстве девелопер сохранит взрослые деревья, растущие на территории, а также высадит новые, в том числе плодовые. Во дворе архитекторы продумали грядки для жителей под посадку, например, пионов или роз. Изюминкой комплекса станут сад камней и лаунж-территория с беседками, а также собственный пруд рядом.

Фото предоставлено "КП".

Новый комфорт-класс – это и дополнительная безопасность. Вход на территорию Да.Квартала «Централь» возможен только через лобби, где находится консьерж, здесь же разместится пункт круглосуточной охраны. Для комфорта в этом пространстве обустроят кофе-поинт. Теперь тюменцы по пути на работу смогут приобрести ароматный кофе и даже позавтракать.

Новый комфорт-класс предлагает также легкое управление домом. Например, телеметрия передаст показания счетчиков, а общение с УК будет через приложение. Это же приложение позволит принимать звонки от видеодомофона, находясь при этом в любой точке города. Вход в подъезд продуман бесключевым, а для своих гостей жители квартала смогут создавать одноразовый QR-пропуск.

Да.Квартал «Централь» – это дома с просторными квартирами, что тоже необычно для тюменского комфорт-класса. Средняя площадь – 59,5 кв. м, что значительно больше площади стандартных малогабаритных квартир.

Новый комфорт-класс от ПСК Дом девелопмент уже строится. Возведение Да.Квартала «Централь» идет в районе улицы Максима Горького рядом с рекой Тура. Подробнее о проекте от застройщика №1 в Тюменской области можно узнать по телефону или на сайте.