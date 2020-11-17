Более 120 тысяч тюменцев позвонили на горячие линии по вопросам коронавируса. Фото - pixabay.com.

За прошедшую неделю на горячие линии Управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступило более 3 200 звонков. Всего же за время их работы позвонили более 123 тысяч местных жителей.

– Наибольшее количество вопросов касается информации о мерах профилактики, условиях соблюдения изоляции, группах риска. Операторы предоставляют информацию по вопросам получения постановлений об изоляции, региональных ограничительных мерах, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что горячая линия по профилактике коронавируса с номером телефона 8-800-302-26-70 работает каждый день с 8.00 до 22.00. Там также отметили, что прием обращений граждан в электронном виде осуществляется посредством заполнения формы ОТПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ на официальном сайте управления.