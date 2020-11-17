Онлайн-форум «Югратур-2020» объединит порядка 500 участников и гостей. Фото предоставлено "КП".

Туристский форум «Югратур-2020» пройдет 18 ноября в онлайн-формате. На официальном сайте форума будет организована трансляция тематических сессий и круглых столов.

В форуме примут участие около 500 представителей туристической отрасли Югры и других регионов России, Ростуризма, Агентства стратегических инициатив, эксперты Минпромторга и Минприроды России, руководители органов исполнительной власти автономного округа и муниципальных образований.

С приветственным словом к участникам форума обратятся руководитель Ростуризма Зарина Догузова и заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

В деловой программе «Югратура» – экспертные сессии по медицинскому туризму и организации экотуризма на особо охраняемых природных территориях. Отдельный круглый стол будет посвящен вопросам промышленного туризма.

Фото предоставлено "КП".

Также участники форума обсудят развитие сервиса на малых объектах туризма, реновацию сервиса, новые направления в туристической сфере.

Для сотрудников сферы гостеприимства пройдет обучающий семинар в рамках проекта «Школа сервиса», инициированного Фондом развития Югры и гостиничным комплексом «Югорская долина».

Участникам форума планируется презентовать цифровую туристическую платформу visitugra. В настоящее время Фонд развития завершает разработку ресурса, который станет инструментом управления отраслью, продвижения и продажи услуг предприятий сферы туризма и гостеприимства.

На полях форума правительство автономного округа подпишет соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму. Накануне проект соглашения был одобрен правительством Югры. Также запланировано подписание соглашения между автономной некоммерческой организацией «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» и Фондом развития Югры о сотрудничестве в сфере туризма.

Организаторами «Югратур-2020» выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа в лице департамента промышленности Югры, Фонд развития Югры, КВЦ «Югра-Экспо».