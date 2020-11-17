Скончались семь тюменцев с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области умерли семь местных жителей с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Это четыре женщины и трое мужчин.

– Несмотря на усилия врачей, скончались: женщина, 57 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза; мужчина, 65 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 65 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 52 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегементарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 54 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; женщина, 57 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 56 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 114 пациентов с ковидом, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки 195 человек выздоровели (за весь период – 10 631), 10 детей заболели (из общего числа заболевших), 15 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 099 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 410 человек находятся на перевахтовке.