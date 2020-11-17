В Тюмени создали комикс в поддержку врачей. Фото - пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос».

На фасаде театрального центра «Космос» появился комикс о буднях докторов в условиях пандемии коронавируса. Сюжет призывает горожан поддержать врачей в трудную минуту.

Таким оригинальным способом театральный центр поддерживает проект «Спасибо, доктор». Авторы рисунков показали, как проходит рабочий день врача. Сейчас медики сталкиваются с высокими нагрузками в борьбе за жизни – не только трудовыми, но и психологическими.

– Мы предложили нашим творческим сообществам вовлечься, и они откликнулись. Сегодня врачам особенно тяжело, и этим комиксом мы хотим еще раз напомнить о том, как важна эмоциональная поддержка для медицинских работников именно сейчас, – отметил руководитель театрального центра «Космос» Илья Титов.

Тюменцы также могут присоединиться к акции «Спасибо, доктор» на сайте спасибодоктортмн.рф, оставив благодарности и поделившись своими историями на платформе.