Работающим пенсионерам Тюменской области предлагают уйти на больничный. Фото - pixabay.com.

Работающие граждане 65 лет и старше, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 16 ноября по 15 января. Больничный лист пожилым людям оформят дистанционно.

– Сроки самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше определены пятью периодами. Таким образом, будет оформлено пять электронных больничных: с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября по 13 декабря, с 14 декабря по 27 декабря, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и с 11 января года по 15 января. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования. На основании этих же сведений Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине, – сообщила управляющая ТРО ФСС Динара Поштаренко.

По ее словам, работники во время действия электронного больничного должны соблюдать карантинный режим и не покидать места пребывания. Подробную информацию можно узнать на сайте r72.fss.ru. Телефон горячей линии: 8-800-201-80-72.