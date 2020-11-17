Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 ноября 2020 года увеличилось на 169 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 169 и составило 16 076 человек.

За последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 442 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 055 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 971 013 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские власти решили увеличить количество моногоспиталей. На сегодняшний день в регионе развернуто более 3 500 коек в 18 учреждениях. По информации оперштаба, последними открылись моногоспитали на базе центра «Энергетик» на 210 коек и моноинфеционный госпиталь в Сорокинской районной больнице на 100 койко-мест. Сюда для долечивания переводят пациентов из моногоспиталей первого уровня.

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