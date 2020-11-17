В Тюменской области увеличили количество моногоспиталей. Фото - pixabay.com.

Тюменские власти решили увеличить количество моногоспиталей. На сегодняшний день в регионе развернуто более 3 500 коек в 18 учреждениях.

По информации оперштаба, последними открылись моногоспитали на базе Центра «Энергетик» на 210 коек и моноинфеционный госпиталь в Сорокинской районной больнице на 100 койко-мест. Сюда для долечивания переводят пациентов из моногоспиталей первого уровня.

– Функции перепрофилированных медицинских учреждений, которые нельзя исключить, распределяются по другим учреждениям. Например, если больница оказывала экстренную помощь – ее функции по дежурству распределяются по другим медучреждениям. Если оказывалась неотложная и плановая помощь, как в Сорокинской больнице, то усиливается выездная форма работы и перераспределяются потоки. Пациенты этой больницы переориентированы на филиал в Викулово и центральную больницу в Ишиме, – отметили в оперативном штабе.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяны Новиковой, сейчас врачи работают с «ковидными» пациентами в плановом режиме.

– Сегодня выдерживаем планку в 80 процентов занятого коечного фонда пациентами с коронавирусом. Больных, требующих стационарного лечения, становится больше, растет количество пациентов с пневмонией. Поэтому мы продолжаем наращивать мощность коечного фонда. В ближайшей перспективе – Тобольск, – заявила Новикова.