В Тюменской области в 2021 году продолжится ремонт дорог в рамках нацпроекта

Формирование плана дорожных работ на 2021 год, которые пройдут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», продолжается в Тюменской области. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, основные цели нацпроекта – приведение к 2024 году в нормативное состояние региональных автодорог (до 50,9%) и дорожной сети городских агломераций (до 85% доли).

На факт ремонта дорог по нацпроекту влияют мнения жителей, предписание от УГИБДД по Тюменской области, интенсивность движения и наличие очагов концентрации ДТП. Региональный офис нацпроекта также предложит поэтапно привести в норму несколько дорог регионального значения. А именно: Богандинский – Червишево – Чаплык и Тюмень – Криводаново. В 2020 году эти дороги ремонтировали лишь частично.

Итоги 2020 года показали, что состояние дорог Тюменской агломерации привели в норму с 80% до 80,9%. Нормативное состояние региональной сети увеличено с 61,725% до 61,92%.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что благодаря ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дороги в Тюменской области стали заметно лучше. Такое мнение высказали 35% опрошенных в официальном паблике нацпроекта в соцсети «ВКонтакте». Как сообщили в Главном управлении строительства региона, оценить качество работ и поучаствовать в опросе могут все желающие.