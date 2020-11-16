Россияне в пандемию увлеклись здоровым питанием. Фото - pixabay.com.

Россияне в пандемию увлеклись здоровым питанием. Это выяснил Центр социального проектирования «Платформа», опросив жителей страны.

Выяснилось, что 49% респондентов интересуются здоровым питанием. причем, пандемия коронавируса только усилила эту тенденцию. За последние полгода больше внимания питанию стал уделять каждый четвертый опрошенный.

Фото предоставлено "КП".

По информации Центра, натуральность продуктов входит в топ-3 правил здорового питания. Среди опрошенных 85% стремятся покупать натуральные продукты. Интерес к ним больше связан с представлениями о вреде искусственных добавок, чем о пользе.

Фото предоставлено "КП".

92% респондентов хотели бы, чтобы натуральные продукты помечали особым знаком, который контролируется государством. 85% опрошенных заявляют, что обращают внимание на маркировку. Наиболее известная для потребителей маркировка – надпись «без ГМО». Также почти половина респондентов обращает внимание на маркировку «эко», «био», и лишь четверть – на надпись «органик».