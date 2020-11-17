Погода на 17 ноября в Тюмени: перед потеплением

В Тюмени на днях ожидается потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 17 ноября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 16 – 17 градусов, днем – минус 7 – 8. Вечером столбики термометров покажут 7 – 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Иоанникия Великого. В этот день, опасаясь нечистой силы, люди старались никуда из дому не выходить. Наши предки приметили, если 17 ноября снега надует, то в следующем году хлеба прибудет. Также обращали внимание на уток: если их много оставалось зимовать, зима ожидалась теплой.