В гараже на улице 30 лет Победы тюменские оперативники нашли алкоголь и табак на миллион рублей. Фото - pixabay.com.

В Тюмени на территории гаражного кооператива по улице 30 лет Победы оперативники обнаружили немаркированный алкоголь в особо крупном размере. Из хранилища изъяты более 7 400 единиц спиртосодержащей продукции и около 800 единиц табачной на общую сумму более миллиона рублей.

– Продукция принадлежит 24-летнему мужчине, который, используя свой автомобиль, перевозил алкоголь и сигареты, подлежащие обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками. В отделе полиции злоумышленник пояснил, что осведомлен о том, что продукция является немаркированной, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.