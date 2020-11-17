Тюменская пенсионерка лишилась 180 тысяч рублей после подозрительного звонка. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции города Тюмени обратилась пожилая женщина по факту мошенничества. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

– Под предлогом предотвращения взлома личного кабинета, используя программу удаленного доступа, мошенник похитил с банковского счета заявительницы более 180 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Стражи правопорядка рекомендуют жителям города быть более бдительными и не доверять злоумышленникам свои личные данные. Телефон дежурной части УМВД России по городу Тюмени 291-600 или 02.