Тюменские водоемы патрулируют спасатели. Фото - департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

В Тюмени с целью обеспечения безопасности людей в период становления льда на городских водоемах организовано дежурство спасателей. Сотрудники МЧС патрулируют водоемы с 14 ноября.

– Ежедневно все водные объекты города патрулируют шесть спасателей. Они рассказывают тюменцам о правилах безопасности при нахождении вблизи водоёмов, раздают памятки. Отдельное внимание уделяется детям, находящимся у воды без сопровождения взрослых, – сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» « Тюмень» – писала, что в Тюменской области за два дня на водоемах утонули двое мужчин. Они пренебрегли мерами безопасности и вышли на хрупкий лед.

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