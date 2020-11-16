В тюменском детсаду приостановили деятельность одной группы из-за коронавируса. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области полностью приостановленных общеобразовательных организаций нет. Об этом сообщает оперштаб.

По состоянию на сегодняшний день, 16 ноября, в трех средних общеобразовательных школах в районах области приостановлена деятельность 8 классов.

– В связи с закрытием классов по ОРВИ на дистанционное обучение переведено 0,04% детей от всех обучающихся. Приостановлена деятельность одной группы в одном детском дошкольном учреждении, – рассказали в оперштабе.

Тюменская область получила более 57 миллионов рублей из резервного фонда Правительства России. Всего регионам выделили свыше пяти миллиардов рублей на лечение порядка 640 500 человек. Бесплатные лекарства получат пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении с коронавирусом. Регион уже приступил к организации закупа препаратов.

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