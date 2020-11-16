В Тюменской области могут увеличить соцвыплаты для детей-сирот почти на 500 рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области предлагают индексировать соцвыплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в семьях жителей региона. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских на заседании президиума областного правительства.

– Законопроект об индексации соцвыплат направлен в областную думу. В 2021 году предлагается увеличить размер выплаты до 13 966 рублей. В настоящее время выплата составляет 13 481 рубль в месяц на одного ребенка, – отметила замгубернатора.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области более трех тысяч замещающих семей воспитывают 96% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В регионе нет детских домов. Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, таких показателей удалось достичь благодаря шести организациям, которые помогают устроить детей-сирот в семьи.

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