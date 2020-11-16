Юная тюменка обожгла в бане 15% тела. Фото - pixabay.com.

В Тюменском районе в бане пострадала двенадцатилетняя девочка. Она обожгла 15% тела, упав спиной на раскаленную печь.

Инцидент произошел накануне, 15 ноября, в седьмом часу вечера. В это время девочка-подросток вместе с младшей сестрой мылась в бане. По словам матери, она несколько раз заглядывала к ним, однако уследить за дочерью не удалось: ребенок, потеряв сознание, упал спиной на раскаленную печь.

– Она прибежала домой обожжённая, в шоковом состоянии. Плечи, спина и руки – все красное. В домашней аптечке нет обезболивающих лекарств, ничего нет. Мы ее поим водой, чтобы хоть как-то облегчить состояние, – сообщила перепуганная женщина диспетчеру скорой помощи.

Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 13 минут. Оказалось, что юная тюменка обожгла левую кисть, заднюю поверхность плеч и туловище. Специалисты наложили пострадавшей на раны противоожоговые салфетки, закрыли асептической повязкой, а также сделали инъекцию обезболивающего. Девочку доставили в ожоговое отделение Областной клинической больницы № 1.

Врачи отмечают, что в подобных ситуациях нужно охладить водой поврежденное место. В случае поражения всех слоев кожи вплоть до мышечной ткани необходимо закрыть травму стерильной салфеткой, поверх положить изолирующий материал и уже потом холод.