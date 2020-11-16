Россияне готовы платить больше за натуральные продукты. Фото - pixabay.com.

Россияне готовы платить больше за натуральные продукты. Об этом стало известно в результате исследования, проведенного центром социального проектирования «Платформа».

Стало известно, что 49% опрошенных интересуются темой здорового питания и пандемия только усилила эту тенденцию: за последние полгода каждый четвертый стал уделять больше внимания своему рациону. 2/3 от тех, кто выбирает продукты без «химии», готовы даже переплачивать.

Вообще, 50% опрошенных считают, что одно из важнейших правил здорового питания – употребление натуральных продуктов. Главный мотив тех, кто старается покупать натуральное, – опасения перед искусственными добавками (63% покупают экопродукты из-за мнения, что они не нанесут вреда здоровью). 92% опрошенных хотели бы, чтобы натуральные продукты помечались специальным знаком, который контролируется государством. Однако 84% все же признаются, что могут сомневаться в достоверности информации на упаковках продуктов.

Таким образом, можно сделать выводы, что рост внимания к натуральности и экологичности задает новую линию конкуренции для производителей ретейла. Можно отметить, что повышение доверия к качеству продукции под маркировкой и контролю соответствия знакам – важный вызов для всех участников рынка.