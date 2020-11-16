Тюменский общепит с ночными посетителями будут штрафовать до 300 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области ночью «навынос» будут работать около 300 заведений общественного питания. Об этом сообщил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров.

– За нарушение запрета предусмотрена ответственность – штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а также приостановление деятельности предприятия. Областной департамент потребительского рынка и региональное управление Роспотребнадзора будут контролировать соблюдение ограничений, в том числе и ночью, – сообщил Сидоров.

По его словам, местный общепит не должен пускать посетителей с 23.00 до 6.00. Ограничения вступили в силу с сегодняшнего дня, 16 ноября, и продолжатся до 15 января 2021 года.

Отметим, что запрет не распространяется на заведения общепита в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и автостанциях, а также на предприятия придорожного сервиса, расположенные на федеральных автотрассах.