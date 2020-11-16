Мастер-класс «Точные действия бизнеса в период нестабильности» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

«Университет бизнеса УРАЛСИБ» приглашает принять участие в онлайн-мастер-классе на тему «Точные действия бизнеса в период нестабильности», который пройдет 25 ноября в 12.00 (мск).

Участие в мастер-классе бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Владимир Ефремов, эксперт по точным действиям в продажах и развитии бизнеса.

На мастер-классе обсудим простую технологию, которая позволит рассмотреть свой бизнес через призму причинно-следственных связей, увидеть ключевые элементы, действительно влияющие в моменте на прибыль, и разберем, что конкретно необходимо сделать, чтобы увеличить свою прибыль.

Мастер-класс представляет собой прямой эфир в формате вебинара с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект «Университет бизнеса БАНКА УРАЛСИБ» позволяет начинающим, и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.

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