В Тюменской области стало больше очагов коронавируса. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области зафиксировано шесть очагов групповой (с пятью и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это шесть организаций с общим числом пострадавших 131 человек и контактных 580 человек.

– На прошлой неделе зарегистрировано два новых очага: в областной клинической психиатрической больнице и ООО «Фармсинтез-Тюмень». На контроле остаются четыре действующих: в Тюменской домостроительной компании, Ялуторовском психоневрологическом интернате, АО «Промстрой» и Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в детских образовательных учреждениях региона случаев групповой заболеваемости COVID-19 нет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцам объяснили, когда стоит делать КТ легких. В первые сутки подъема температуры проводить компьютерную томографию не нужно. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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