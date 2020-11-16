Молодой омич отсидит 16 лет за убийство гостеприимной тюменки. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя Омска. Молодого человека судили по трем статьям: кража, разбой и убийство, сопряженное с разбоем.

16 мая 2020 года юноша приехал в Тюмень из Омска с полутора тысячами рублей и заселился в хостел. Вечером следующего дня он украл у спавшего соседа сотовый телефон, наушники, банковскую карту, семь тысяч рублей и спешно покинул хостел. Две ночи он провел в подъезде одного из домов, а затем купил нож, решив пойти на преступление.

– Днем 20 мая злоумышленник, гуляя по городу, попал под дождь и забежал в подъезд дома на улице Энергетиков. Там он познакомился с 20-летней студенткой и попросил ее в интернете поискать объявления о сдаче жилья в аренду. Не подозревая опасности, девушка впустила нового знакомого в квартиру, угостила чаем и стала просматривать объявления, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В это время молодой человек сзади напал на нее и несколько раз ударил ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте. Омич забрал сотовый телефон убитой и с помощью мобильного сервиса похитил с ее банковской карты 900 рублей. Тело погибшей обнаружила приехавшая вечером подруга.

Злоумышленника задержали 22 мая, спустя два дня заключили под стражу. Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он еще в течение года будет ограничен в свободе передвижения. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу бабушки убитой свыше полутора миллионов рублей в счет возмещения морального и материального вреда.