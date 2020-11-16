Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 ноября 2020 года увеличилось на 165 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 15 907 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 142 человека выздоровели (за весь период – 10436), девять детей заболели (из общего числа заболевших), 19 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 123 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 410 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 107 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 22 778 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 303 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 864 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 948 603 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 489 летальных исходов, выздоровели 1 453 849 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области управление Роспотребнадзора совместно с полицейскими и профильными департаментами усилит контроль за мерами защиты от коронавируса в общественных местах, в транспорте, в том числе и в такси.

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