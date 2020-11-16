Тюменские хирурги удалили опухоль у пожилого пациента с одной почкой. Фото - Мария Стринадкина.

Врачи областного урологического центра, действующего на базе МСЧ «Нефтяник», удалили пятисантиметровую опухоль у пациента с одной почкой. Это врожденная особенность 73-летнего мужчины.

Перед врачами стояла непростая задача – удалить опухоль с единственной почки, которая уже была оперирована из-за мочекаменной болезни. Ситуацию осложняло то, что у горожанина была еще артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет. Поэтому операцию нужно было провести максимально аккуратно.

– Врачи-онкологи Александр Купчин и Александр Лыков удалили опухоль почки из минимальных доступов с минимальным временем ишемии. Для сохранения полноценной работы почки во время операции ее предстояло «выключить» из кровообращения на какое-то время. Длительно выключать орган из магистрального кровотока нельзя – это угроза тяжелых последствий для организма, – отметила пресс-секретарь медицинского учреждения Мария Стринадкина.

В настоящее время пациент уже находится в общей палате и чувствует себя хорошо, его единственная почка работает. Уже завтра мужчина вернется к двигательной активности под наблюдением врачей.