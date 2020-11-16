Ишимский врач извлек из носа малыша окислившуюся батарейку. Фото предоставлено ГБУЗ ТО «Областная больница №4».

Оториноларинголог областной больницы № 4 Ишима Александр Гартунг извлек из носа трехлетнего мальчика батарейку, которая уже успела окислиться. Малыша привезли с кровянистыми выделениями на минувших выходных.

– Батарейка во влажной слизистой носа выделяла активные химические вещества, которые начали воздействовать на слизистую, разрушая ее и вызывая кровоточивость. Это вообще одно из самых травматичных инородных тел в любом месте организма из-за электролита. Был в моей практике ребенок, проглотивший батарейку, которая разрушила ему участок пищевода. Для его восстановления хирурги провели несколько операций, – рассказал врач.

В этом случае доктор извлек батарейку за пять минут. К счастью, ребенок чувствует себя хорошо. Повреждение слизистой небольшое, так как родители оперативно обратились за медицинской помощью.