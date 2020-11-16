В Тюмени стартовала уникальная онлайн-встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга. Фото - pixabay.com.

В Тюмени проходит уникальная онлайн-встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга. Трансляцию мероприятия в преддверии дня рождения главного волшебника страны проводит издание «Комсомольская правда» – Тюмень». В нашей встрече сегодня участвуют директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев и заместитель директора Молодежного театра «Ангажемент» Андрей Коряков.

Напомним, что 18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза. По доброй традиции в этот день он будет принимать поздравления от своих сказочных друзей, помощников, малышей и взрослых со всего мира.

Ранее мы просили Вас прислать для Деда Мороза видеопоздравление, написать стих или пожелание, нарисовать рисунок. Так вот, самые душевные, красивые и необычные пожелания будут зачитаны и показаны в прямом эфире, а остальные - отправлены Дедушке большим письмом из Тюмени.

Организаторы также сообщили, что выберут несколько работ, а их авторы могут стать обладателями сертификатов от мясного бренда «Ишимский» для покупки продукции на новогодний стол или билетов на детские новогодние представления молодежного театра «Ангажемент».

Онлайн-трансляцию встречи, посвященную дню рождения главного волшебника страны, можно посмотреть на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень», а также в официальных сообществах издания. Начало в 12.30.