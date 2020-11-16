АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию новый блок измерения качества нефти на ЛПДС «Апрельская» . Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию блок измерения качества (БИК) нефти после замены на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Апрельская» Сургутского управления магистральных нефтепроводов.

БИК предназначен для проведения измерений показателей качества нефти и передачи информации для расчета технологических режимов работы. Цель техперевооружения – автоматизация оперативного учета нефти, перекачиваемой по магистральному нефтепроводу Холмогоры – Клин.

БИК подобного типа в Сургутском УМН внедрен впервые. Основное отличие нового блока качества нефти от существующих – наличие поточного анализатора серы для измерения значения массовой доли серы в нефти магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин.

Помимо технологического оборудования установлена система сбора, обработки информации и управления (СОИ) ТН-02 производства АО «Транснефть – Верхняя Волга», которая обеспечивает контроль состояния и управления технологическим оборудованием БИК, сбор, обработку, передачу данных о работе оборудования БИК и передачу информации в автоматизированную систему оперативного учета нефти и систему диспетчерского контроля и управления.

Комплексное опробование всех систем блока измерения качества нефти ЛПДС «Апрельская» проведено в сентябре 2020 года, по итогам которого БИК введен в эксплуатацию в соответствии с графиком. Работы проводились в рамках программы совершенствования систем учета нефти и нефтепродуктов ПАО «Транснефть», рассчитанную на 2020 – 2027 гг.