Тюменцам объяснили, когда стоит делать КТ легких. Фото - pixabay.com.
Тюменцам объяснили, когда стоит делать КТ легких. В первые сутки подъема температуры проводить компьютерную томографию не нужно. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
– Ее назначать должен только врач, поскольку при процедуре используются рентгеновские лучи. Оценивать состояние пациента можно на третьи сутки после заражения коронавирусом. Однако при отсутствии ухудшения можно спокойно лечиться, – сообщил Мурашко.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области управление Роспотребнадзора совместно с полицейскими и профильными департаментами усилит контроль за мерами защиты от коронавируса в общественных местах, в транспорте, в том числе и в такси.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тюменской области усилят контроль за мерами защиты от коронавируса
В том числе и в такси (подробнее)