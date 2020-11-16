Тюменцам объяснили, когда стоит делать КТ легких. Фото - pixabay.com.

Тюменцам объяснили, когда стоит делать КТ легких. В первые сутки подъема температуры проводить компьютерную томографию не нужно. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

– Ее назначать должен только врач, поскольку при процедуре используются рентгеновские лучи. Оценивать состояние пациента можно на третьи сутки после заражения коронавирусом. Однако при отсутствии ухудшения можно спокойно лечиться, – сообщил Мурашко.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области управление Роспотребнадзора совместно с полицейскими и профильными департаментами усилит контроль за мерами защиты от коронавируса в общественных местах, в транспорте, в том числе и в такси.

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