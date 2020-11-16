В Тюменской области усилят контроль за мерами защиты от коронавируса. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области управление Роспотребнадзора совместно с полицейскими и профильными департаментами усилит контроль за мерами защиты от коронавируса в общественных местах, в транспорте, в том числе и такси.

– Эпидобстановка в регионе напряженная, заболеваемость коронавирусом продолжает расти, однако некоторые граждане и предприятия до сих пор не соблюдают масочный режим, а также игнорируют предписания ведомства, – заявила главный санитарный врач региона Галина Шарухо.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в нескольких регионах России зафиксированы повторные случаи заболевания COVID-19. В Тюменской области, как утверждает оперативный штаб, таких случаев заражения не было.

– После перенесенной болезни антитела сохраняются не пожизненно, поэтому риск заражения есть. Чтобы не заразиться и в первый раз, нужно соблюдать эпидемиологические меры и правила гигиены. Сюда можно отнести социальную дистанцию, сокращение контактов, ношение в общественных местах масок и перчаток, обработка рук антисептиком, тщательное мытье рук после прогулки, похода в магазин, работы за компьютером, стирки белья, ухода за больным и после снятия и утилизации одноразовой медицинской маски, – отметили в оперштабе.

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