Тюменцам напомнили, как не стать жертвой фальшивомонетчиков. Фото: Вадим Бегун

По словам тюменских полицейских, раскрытие и расследование преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, относится к числу наиболее сложных. Стражи порядка решили напомнить горожанкам, как не стать жертвой фальшивомонетчиков.

– Не разменивайте купюры незнакомым лицам, при продаже автомобиля или недвижимости, старайтесь провести сделку в безналичной форме, покупайте валюту только в кредитных организациях. Если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию. Если вам пытаются сбыть поддельную купюру и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в полицию, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Полицейские также отметили, что основными отличительными признаками поддельных купюр является то, что поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания, выбитые компостером цифры 1000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой, металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской, а при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое.