В Тюменской области отстранили от управления авто более семи тысяч пьяных водителей. Фото: Вадим Бегун

В выходные дни сотрудники ГИБДД во всех муниципалитетах региона провели мероприятия по предупреждению нетрезвого вождения. В этом году в регионе произошло 183 ДТП с участием нетрезвых водителей, в них погибли 35 человек, 270 ранены. Каждый пятый человек на дорогах региона гибнет по вине пьяного водителя.

– В рамках контроля за соблюдением ПДД, сотрудники в этом году отстранили от управления транспортом более семи тысяч водителей в состоянии опьянения. Из них 944 человека подлежат уголовной ответственности за повторное пьяное вождение, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД призывает жителей Тюменской области к трезвому вождению и активной жизненной позиции в отношении водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков. На сообщения населения о неадекватных либо пьяных водителях полиция реагирует незамедлительно, принимая меры к их задержанию и отстранению от участия в дорожном движении.