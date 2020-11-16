На улице Газовиков в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 16 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 13.00 отключение произойдет на пересечении улицы Щербакова и Солнечного проезда, на ул. Газовиков в районе школы № 43, на ул. Газовиков в районе дома № 30, а также на пересечении ул. Щербакова и ул. Газовиков, с 8.00 до 17.00 – на ул. Олимпийской в районе д. 46, а с 9.00 до 17.00 – на пересечении ул. З. Космодемьянской и ул. Ленинградской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.